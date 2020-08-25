Крым стал самым популярным направлением осеннего туризма у россиян

Москва, 25 августа. Осенью самым популярным направлением внутреннего туризма стал Крым, о чем свидетельствуют результаты опроса компании Superjob.

Почти треть россиян планируют отпуск осенью (32%), из них 15% опрошенных останутся дома, еще 8% поедут на дачу, 7% хотят отдохнуть внутри страны. Еще 2% респондентов улетят в другие страны.

Мужчины охотнее идут в отпуск осенью, чем женщины (33% против 29% соответственно). При этом молодежь и россияне до 34 лет чаще выбирают отпуск осенью.

Осенний отдых нравится россиянам с зарплатой выше 80 тысяч рублей (37%). Самыми популярными направлениями стали Крым, Кубань, Москва, Петербург и Калининград.

Опрос проводился с 17 по 24 августа, в нем приняли участие 1600 граждан из 331 населенного пункта.

Ранее сообщалось, что журналисты назвали самые чистые места в Крыму для летнего отдыха. Среди них пляжи Поповка и Оленевка, где раньше проводился международный музыкальный фестиваль «Казантип».