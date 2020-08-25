Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Москва, 25 августа. Осень 2020 года принесет российским водителям сразу три важных нововведения. Об этом стало известно после постановления, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликованного на сайте кабмина. С осеннего сезона паспорта транспортных средств (ПТС) окончательно станут только электронными, вновь вернется отмененный из-за пандемии коронавируса техосмотр, а зарегистрировать автомобиль можно будет прямо в МФЦ.

С 1 ноября 2020 года автодилеры всех стран Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, смогут выдавать только электронные ПТС. Это нововведение должно значительно упростить оборот техники на территории Таможенного союза. Реформа была запланирована давно, ее назначение — ускорить регистрацию автомобилей в ГИБДД и облегчить процедуру их таможенного оформления.

Возвращается и техосмотр, отмененный Госдумой из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уже с 1 октября для оформления полиса ОСАГО нужно будет, как и раньше, пройти стандартный техосмотр и получить диагностическую карту. Кроме того, немного изменится и процедура осмотра автомобилей: при въезде и выезде из пункта ТО машину будут фотографировать и сверять ее координаты, а любые нарушения со стороны оператора начнут фиксировать на камеру. Также при оформлении ОСАГО будут учитывать возраст автомобиля, семейное положение водителя. Иными словами, тарифы станут более индивидуальными.

И третье значимое нововведение касается регистрации автомобилей в МФЦ. Точная дата начала работы новой услуги пока неизвестна. Пока есть лишь информация, что осматривать машины в прежнем режиме будут «гаишники», а задачи приема и выдачи документов лягут на плечи сотрудников МФЦ.

Кроме того, осень несет и другие приятные новшества для автолюбителей. Например, в столице к осени закончат основные работы по изменению разметки. Они коснутся всего Садового кольца, а также некоторых отрезков Третьего транспортного кольца. А сотрудники ГИБДД по всей стране получат новые приборы для диагностики автомобилей на дороге.