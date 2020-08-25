Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Как потратить материнский капитал на строительство дома в 2020 году: советы юриста

205
0 Оставить комментарий

Пополнение в семье — возможность для строительства собственного дома​​​​​​​

Материнский капитал — серьезное финансовое подспорье молодым семьям от государства. Выплачивают его при рождении ребенка, и сумма зависит от количества детей в семье. Выплату можно получить лишь один раз. Если вы уже оформляли сертификат при рождении первого ребенка и использовали средства, получить деньги снова после рождения второго малыша, вы не сможете.

Использовать материнский капитал в 2020 году можно на строительство дома. Применение средств в этом случае соответствует задачам государственной программы маткапитала, направленной на улучшение жилищных условий семей с детьми. Как сделать это правильно, какие документы подготовить и куда обращаться, рассказывает юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

Можно ли использовать материнский капитал на строительство дома

«Материнский капитал можно использовать на строительство при соблюдении нескольких условий, — уточняет Юрий Капштык. — Во-первых, участок, на котором предполагается построить дом, должен быть в собственности семьи. Во-вторых, строительство должно осуществляться на основании проекта и разрешения, выданного местной администрацией. Если семья подготовила эти документы, будущий дом признан безопасным для проживания, преград к выделению денег Пенсионным фондом нет».

В 2020 году условия направления средств на строительство дома смягчились. Раньше строиться можно было только на землях населенных пунктов и ИЖС. С нынешнего года разрешается постройка на садовом и дачном участках, но только в том случае, если предполагается использовать дом для круглогодичного проживания семьи, а в дачной недвижимости возможна регистрация.

«Процедура следующая, — продолжает Юрий Капштык. — Семья подает заявление в местную администрацию на постройку дома, предоставляет проект, после этого выдается разрешение на строительство. Когда дом будет построен, его нужно ввести в эксплуатацию и поставить на учет с указанием долевой собственности всех членов семьи».

Для выполнения работ юрист советует заключать договор подряда с компанией, которая будет строить и закупать стройматериалы. При наличии такого договора вопросов у Пенсионного фонда не возникает.

Список документов

Оформлять сертификат с этого года не нужно. Сотрудники Пенсионного фонда делают это и без обращения родителей, после поступления к ним сведений из местных загсов при регистрации малышей. А вот для получения денег на прием в Пенсионный фонд сходить придется. С собой нужно взять:

  • паспорт;
  • сертификат;
  • разрешение на строительство;
  • договор с застройщиком;
  • свидетельство о праве собственности на землю.

Обратите внимание, что все документы должны быть оформлены на заявителя, то есть на маму, которая запрашивает деньги материнского капитала. К документам стоит приложить нотариально заверенное обязательство о том, что после завершения строительства собственниками нового дома станут и дети. Документы будут рассматривать 10 дней, а деньги, положенные семье, перечислят на счет подрядной организации. Но не всю сумму сразу.

Все документы должны быть оформлены на маму

При первом перечислении придет только половина денег. Вторую часть можно будет запросить лишь через полгода, и в том случае, если средства были использованы по назначению. Строительство нужно подтвердить: капитальные работы, включая заливку фундамента, возведение стен и монтаж кровли, — должны быть окончены. Это подтверждается актом из местной администрации. Предоставив в Пенсионный фонд этот документ, можно получить вторую часть средств маткапитала.

Материнский капитал на строительство дома своими силами

Пенсионный фонд разрешает использовать средства и без привлечения застройщика. В этом случае также понадобятся проект и разрешение от местной администрации на строительство или реконструкцию дома, а также документ о праве собственности на землю.

В этом случае деньги будут перечислены на банковский счет мамы, который она укажет в заявлении. Процедура получения денег та же: сначала половина средств, а только через полгода — вторая часть, при условии, что основные работы уже проведены. Но в этом случае есть определенные риски, считает Юрий Капштык.

«Стройматериалы можно закупать и самостоятельно, но это не рекомендуется, — уточняет юрист, — так как отчитываться, куда использованы материалы, будет сложно».

Если договора подряда со строительной организацией нет, дотошно собирайте все чеки. В случае проверки и возникновении к вам вопросов их придется предъявлять для подтверждения целевого использования денег.

Как потратить материнский капитал на строительство дома в 2020 году: советы юриста

Новости партнеров