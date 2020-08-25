Как потратить материнский капитал на строительство дома в 2020 году: советы юриста

Материнский капитал — серьезное финансовое подспорье молодым семьям от государства. Выплачивают его при рождении ребенка, и сумма зависит от количества детей в семье. Выплату можно получить лишь один раз. Если вы уже оформляли сертификат при рождении первого ребенка и использовали средства, получить деньги снова после рождения второго малыша, вы не сможете.

Использовать материнский капитал в 2020 году можно на строительство дома. Применение средств в этом случае соответствует задачам государственной программы маткапитала, направленной на улучшение жилищных условий семей с детьми. Как сделать это правильно, какие документы подготовить и куда обращаться, рассказывает юрист, медиатор по семейным спорам Юрий Капштык.

Можно ли использовать материнский капитал на строительство дома

«Материнский капитал можно использовать на строительство при соблюдении нескольких условий, — уточняет Юрий Капштык. — Во-первых, участок, на котором предполагается построить дом, должен быть в собственности семьи. Во-вторых, строительство должно осуществляться на основании проекта и разрешения, выданного местной администрацией. Если семья подготовила эти документы, будущий дом признан безопасным для проживания, преград к выделению денег Пенсионным фондом нет».

В 2020 году условия направления средств на строительство дома смягчились. Раньше строиться можно было только на землях населенных пунктов и ИЖС. С нынешнего года разрешается постройка на садовом и дачном участках, но только в том случае, если предполагается использовать дом для круглогодичного проживания семьи, а в дачной недвижимости возможна регистрация.

«Процедура следующая, — продолжает Юрий Капштык. — Семья подает заявление в местную администрацию на постройку дома, предоставляет проект, после этого выдается разрешение на строительство. Когда дом будет построен, его нужно ввести в эксплуатацию и поставить на учет с указанием долевой собственности всех членов семьи».

Для выполнения работ юрист советует заключать договор подряда с компанией, которая будет строить и закупать стройматериалы. При наличии такого договора вопросов у Пенсионного фонда не возникает.

Список документов

Оформлять сертификат с этого года не нужно. Сотрудники Пенсионного фонда делают это и без обращения родителей, после поступления к ним сведений из местных загсов при регистрации малышей. А вот для получения денег на прием в Пенсионный фонд сходить придется. С собой нужно взять:

паспорт;

сертификат;

разрешение на строительство;

договор с застройщиком;

свидетельство о праве собственности на землю.

Обратите внимание, что все документы должны быть оформлены на заявителя, то есть на маму, которая запрашивает деньги материнского капитала. К документам стоит приложить нотариально заверенное обязательство о том, что после завершения строительства собственниками нового дома станут и дети. Документы будут рассматривать 10 дней, а деньги, положенные семье, перечислят на счет подрядной организации. Но не всю сумму сразу.

При первом перечислении придет только половина денег. Вторую часть можно будет запросить лишь через полгода, и в том случае, если средства были использованы по назначению. Строительство нужно подтвердить: капитальные работы, включая заливку фундамента, возведение стен и монтаж кровли, — должны быть окончены. Это подтверждается актом из местной администрации. Предоставив в Пенсионный фонд этот документ, можно получить вторую часть средств маткапитала.

Материнский капитал на строительство дома своими силами

Пенсионный фонд разрешает использовать средства и без привлечения застройщика. В этом случае также понадобятся проект и разрешение от местной администрации на строительство или реконструкцию дома, а также документ о праве собственности на землю.

В этом случае деньги будут перечислены на банковский счет мамы, который она укажет в заявлении. Процедура получения денег та же: сначала половина средств, а только через полгода — вторая часть, при условии, что основные работы уже проведены. Но в этом случае есть определенные риски, считает Юрий Капштык.

«Стройматериалы можно закупать и самостоятельно, но это не рекомендуется, — уточняет юрист, — так как отчитываться, куда использованы материалы, будет сложно».

Если договора подряда со строительной организацией нет, дотошно собирайте все чеки. В случае проверки и возникновении к вам вопросов их придется предъявлять для подтверждения целевого использования денег.