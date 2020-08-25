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Кравчук объяснил Гордону, почему не собирался «класть на лопатки» Скабееву

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Кравчук объяснил Гордону, почему не собирался «класть на лопатки» Скабееву Киев, 25 августа. Первый президент Украины Леонид Кравчук заступился за российскую журналистку Ольгу Скабееву перед украинским пропагандистом Дмитрием Гордоном. По словам Кравчука, ему было приятно общаться со Скабеевой и он не собирался «класть ее на лопатки».

«Это не тот человек, от которого я получу удовольствие, положив его на лопатки. <…> Скабеева мне не противна. Она журналист. Я их очень уважаю, я знаю, какая это сложная работа», —подчеркнул он в интервью Гордону.

Кравчук сравнил журналистов с разведчиками. По его мнению, они также «ходят по лезвию». Скабеева, по словам первого президента Украины, энергичная, эмоциональная и напористая. Он признался, что ему было приятно слушать, как она говорит.

Напомним, в эфир к Скабеевой на телеканале «Россия-1» Кравчук вышел в начале августа после назначения руководителем украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе.

В рамках программы «60 минут» Кравчук почти 20 минут рассуждал о ситуации на юго-востоке Украины, а также дал оценку бывшего главы ТГК Леонида Кучмы. При этом политик шутил и даже кокетничал со Скабеевой. 

Участие Кравчука в передаче российского телеканала вызвало настоящий скандал на Украине. Так, журналисты местного «24 канала» посвятили этому целый сюжет, возмутившись, что Кравчук, вступив на новую должность, поспешил дать интервью «российской пропагандистке».

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