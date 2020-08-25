Трехлетняя дочь Пелагеи посоветовала матери меньше есть

Москва, 25 августа. Трехлетняя дочь певицы Пелагеи Таисия сделала звезде замечание во время трапезы о том, что она может испортить фигуру.

Певица часто делится с поклонниками видеороликами, на которых запечатлена дочь. Накануне Пелагея показала в Instagram забавное видео, снятое во время обеда. На нем Таисия делает ей замечание во время трапезы о том, что артистке не следует налегать на варенье.

«Много не ешь, а то треснешь», — сказала девочка маме.

Подписчики Пелагеи поддержали высказывание Таисии. Они уверены, что девочка вырастет настоящей красавицей и будет строго следить за своей фигурой, поддерживая правильное питание.

«Вся диетология в одном видео», «Умный, ответственный ребенок», «Мне нужна такая Тася», «Теперь буду это включать перед каждым приемом пищи», — восхитились фолловеры проницательностью трехлетней девочки.

Ранее певица показала поклонникам, как проводит время после развода. Певица выложила в Instagram кадры в новом образе явно голливудской тематики. На нем 34-летняя звезда с алыми губами позирует в белоснежном платье до щиколотки. Наряд выгодно подчеркивает ее зону декольте, его дополняют аккуратные бежевые босоножки со шнуровкой. Фолловеры выразили восхищение, отметив, что Пелагея очень похожа на Мэрилин Монро.

Тем временем бывший супруг Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, уже обзавелся новой спутницей и активно демонстрирует их отношения. Со своей новой возлюбленной спортсмен завел собаку и теперь делится ее фотографиями в социальных сетях. Также он прокомментировал развод с Пелагеей, отметив, что счастлив, что в его жизни «были эти отношения» и «всегда будет благодарен Поле за все, что было». Причиной расставания Телегин назвал то, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе».

Напомним, что мирно разойтись пара не смогла. Бракоразводный процесс все еще идет и рискует обернуться большим скандалом.