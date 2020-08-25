Малышева поделилась радостью от возвращения из США в Москву

Москва, 25 августа. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева испытала счастье на улицах Москвы после возвращения из Нью-Йорка. Эмоциями самый известный доктор страны поделилась на своей странице в Instagram.

Вернувшись в российскую столицу, Малышева зашла в любимую кофейню и прогулялась по Трубной улице. Телеведущая опубликовала в Instagram Stories несколько коротких видео и рассказала, что она очень рада снова очутиться в Москве.

«Москва вот прям прекрасна, многолюдна. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город!» — восхитилась доктор, продемонстрировав подписчикам столичные улицы.

На следующих кадрах Малышева показала храм Христа Спасителя

«Господи, какое счастье, что я в Москве! Тут прям какая-то жизнь огромная, с людьми! И красота, конечно. Неземная красота!» — продолжила восторгаться телеведущая.

Елена Малышева летала в США, поскольку там давно живет ее сын Юрий — доктор хотела провести время с внуками. Однако ведущая застряла в Соединенных Штатах из-за отмены прямых рейсов. По ее словам, сначала билеты продавались свободно, но затем вылеты неожиданно отменили, и оказалось, что добраться в Россию можно только через третьи страны.

Кстати, совсем недавно Малышева снова стала бабушкой — у ее сына родилась дочь, которую назвали Анна. Телеведущая призналась, что очень счастлива, поскольку Анечка стала первой девочкой в их семье.