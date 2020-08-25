Азаров: Рухнувшая экономика Украины заставила выдавать зарплату гробами

Киев, 25 августа. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказался о Дне независимости Украины, по случаю которого в Киеве 24 августа прошли праздничные мероприятия.

В эфире телевизионного канала «Наш» Азаров заявил, что Украина уже давно утратила статус полноправного субъекта международного права, поскольку в экономике возникли серьезные проблемы, а страна фактически потеряла свою независимость.

Напомним, что вчера, 24 августа, на Украине состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости. В стране ежегодно отмечают этот государственный праздник, который был приурочен по случаю решения Верховной Радой УССР принять так называемый Акт провозглашения независимости Украины. В Киеве были организованы специальные торжества и парады.

Азаров, комментируя праздник по случаю Дня независимости Украины, заявил, что страна фактически утратила суверенность. Он напомнил, что государство испытывает серьезные финансовые проблемы, поскольку на протяжении долгого времени целенаправленно разрушало свою экономику. Это крайне негативно сказалось на суверенитете Украины, который был растерян Киевом.

Николай Азаров заметил, что проблемы с экономикой у Киева начались еще давно. Он указал, что многие предприятия попросту не могли выплачивать рабочим деньги, а зарплату давали собственной продукцией. Сейчас же страна отмечает День независимости, оставшись без реальной независимости от других государств и стран Запада.

«Начался обвал экономики. Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», – резюмировал Азаров.

Ранее израильский политолог, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что украинские власти не способны проводить самостоятельную внутреннюю политику. Он предрек Украине скорый крах без поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.