Россиянам разрешили тратить средства соцконтракта на текущие расходы

Москва, 25 августа. Нуждающиеся семьи в России смогут расходовать средства социального контракта на текущие потребности — покупку одежды, обуви и школьных товаров для детей. Соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Изменения также касаются граждан, которые с помощью соцконтракта хотят начать свой бизнес. На полученные деньги они смогут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды», — уточняется в сообщении на сайте Кабмина РФ.

Кроме того, упрощаются правила трудоустройства для тех, кто использовал такой контракт для переобучения. Теперь таким гражданам не нужно проходить обязательную стажировку перед оформлением на работу.

Социальный контракт — это специальный договор, заключаемый между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином), благодаря которому можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральные выплаты в рамках социального контракта стартовали в 2020 году. Инициатива повсеместно внедрять эту практику принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Мишустин сообщал, что фиксированная ставка по образовательным кредитам в России будет снижена до 3% годовых. Прежде она была схожа с потребительскими займами. По поручению Путина кредиты сделают более выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на платной основе.

Также стало известно, что правительство направит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за ситуации с коронавирусом.