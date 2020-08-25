В Сети продают билеты на заседание суда по делу Ефремова

Москва, 25 августа. Билеты на заседание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы появились в Сети.

Объявление появилось на сайте Avito. Пользователь с ником Изабелла предложил провести любого желающего в первый ряд на заседании суда. Предложение сопровождалось фотографиями из зала суда. За такую услугу продавец просил 500 тысяч рублей.

В пресс-службе Пресненского суда напомнили, что суд не занимается торговлей билетами на судебные заседания. В суде призвали не пытаться покупать билеты у мошенников.

«К так называемой продаже билетов на заседания по делу Ефремова суд не имеет никакого отношения, а также обращает внимание граждан на то, что этой торговлей, вероятно, занимаются мошенники», — сообщили в суде ТАСС.

В пресс-службе подчеркнули, что суд проводится в открытом режиме, заседание может посетить любой желающий.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Ранее Ефремов отказался от адвоката Эльмана Пашаева, заявив, что хочет найти защитников «посильнее». Однако через несколько дней актер вновь нанял Пашаева своим защитником, об этом юрист рассказал в комментарии телеканалу «360».