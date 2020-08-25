Киркоров показал свой неудачный дебют на вейксерфе

Афины, 25 августа. Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров попытался освоить вейксерф, но не справился с управлением, первый раз встав на доску.

Вейк-серфинг — популярный сейчас вид серфинга, когда прикрепленная к тросу доска следует за катером. Удерживать баланс в таком положении крайне трудно, особенно новичку. Но Киркоров старался не ударить в грязь лицом перед наследниками — Аллой-Викторией и Мартином — и продемонстрировал настоящую стойкость.

Дети короля поп-эстрады поддерживали его с катера.

«Папа, давай!», «Папа, выруливай!», «Согни колени!», «Отпускай трос!» — подбадривали они отца.

Тем не менее отпустил трос Киркоров не сразу, а решившись на это, полетел в воду. Однако это ничуть не расстроило артиста. К своей первой неудачной пробе Киркоров отнесся с юмором. Король российской эстрады учел знаменитое выражение «первый блин комом» и решил, что ролик отлично описывает 2020 год.

«Вот такой сложный, амбициозный, напряженный, но такой свободный! Мой первый выход на волну!» — поделился артист.

До этого звезда уже освоил флайборд на отдыхе с детьми в Греции. В желтом спасательном жилете и в плавках в цветочек звезда продемонстрировал чудеса полета весьма экстремального вида спорта.Также Киркоров выложил фото со своего отдыха, где запечатлен расслабленно лежащим на диване в светлой комнате. знаменитый исполнитель назвал себя «королем тус» и поблагодарил поклонников за комплименты его подтянутой фигуре. Среди комментирующих отметилась и диджей Катя Гусева, с которой Киркорова, по слухам, связывают более чем дружеские отношения.

Ранее в светской тусовке появилась информация о том, что Киркоров, возможно, скоро женится. Диджей Катя Гусева призналась, что ждет предложения руки и сердца от артиста. Правда, Гусева откровенно рассказала, что их отношения со звездой «порой просто дружеские», а иногда Киркоров вообще «не любит» настроенную на брак с ним девушку.