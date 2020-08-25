Кравец пришла в ужас от подробностей кремации Легкоступовой

Москва, 25 августа. Российская певица и актриса Алена Кравец возмущена решением родственников Легкоступовой о кремации тела усопшей. Свое негодование она высказала в интервью журналистам.

Кравец, известная по ролям в сериалах «Папины дочки» и «Счастливы вместе», признается, что до последнего отказывалась верить в факт кремации тела Валентины Легкоступовой. Актриса рассказала, что специально интересовалась, как проходит подобная процедура, и это привело ее в ужас.

«Лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, и его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, то кости перемалывают до порошка в специальной мельнице», — рассказала Кравец.

Алена Кравец задается риторическим вопросом к детям актрисы Легкоступовой — смогут ли они спокойно спать, после того как кремируют тело матери, и как они дальше будут жить?

Кравец прокомментировала предложение певицы Натальи Штурм. Она, напомним, предлагала сделать ювелирные украшения из праха Легкоступовой. Кулоны и серьги должны, по мнению Штурм, сохранить память о человеке. Алена Кравец высказалась резко против подобного предложения.

«Я надеюсь, до этого не дойдет, ведь это цинизм и кощунство. Надеюсь, что и развеивать прах не будут, как настаивает вдовец Валентины. Очень хочется, чтобы появился красивый памятник, куда можно прийти, положить цветы, помолиться за упокой души, поставить свечку», — заключила актриса.

Кончина актрисы Валентины Легкоступовой уже более недели становится поводом для высказываний звезд шоу-бизнеса. Актеры и певицы делятся мнением по поводу произошедшего и вспоминают интересные и неприглядные факты из жизни Легкоступовой. Поклонники таланта актрисы едва не устроили скандал после похорон. Люди остались недовольны тем, что не смогли проводить кумира овациями, как принято провожать артистов.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в московской больнице, куда была доставлена с травмами головы и ссадинами. Несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.