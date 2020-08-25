Мясников оценил заключение немецких врачей об интоксикации Навального

Москва, 25 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не торопиться с выводами относительно ситуации с Алексеем Навальным.

Медики из берлинской клиники «Шарите» по результатам диагностики выявили у Навального отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Мясников напомнил, что этот фермент разрушает нейромедиатор ацетилхолин в синапсах.

«Смысл в том, что ситуация с этими «синапсами» проявляется именно клинически, то есть специфичным симптомокомплексом», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Среди симптомов доктор указал пот, пониженное давление, обильная мокрота, бронхоспазм и понос. Врач добавил, что самым распространенным источником ингибиторов холинэстеразы являются органофосфорные удобрения.

Более того, лекарства ингибиторы холинэстеразы используют при лечении болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти в качестве стимулятора мозговой деятельности. Мясников призвал не торопиться с выводами относительно диагноза Навального.

«Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком и наоборот, уж поверьте», — добавил Мясников.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Было принято решение экстренно посадить воздушное судно в Омске. Блогера скорая помощь госпитализировала в токсикологическое отделение города. В клинику в Германии его транспортировали 22 августа.

Многие эксперты считают, что тема с «отравлением» могла быть этапом спецоперации по побегу Алексея Навального на Запад. Такого мнения придерживается и крымский политолог Владислав Ганжара.