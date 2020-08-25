Максакова заявила, что она может быть внучкой Сталина

Москва, 25 августа. Оперная певица Мария Максакова заявила, что она может быть родственницей советского лидера Иосифа Сталина. Скандальное признание дива сделала на шоу Первого канала «Пусть говорят».

Причиной повышенного интереса певицы к персоне Сталина являются слухи о романе вождя с ее бабушкой — оперной артисткой, которую тоже звали Мария Максакова.

«Он несколько лет не пропускал ни одного выступления моей бабушки. Однажды даже сказал, что Мария Максакова — воплощение того, как должна выглядеть советская женщина», — поделилась Максакова-младшая на шоу.

По словам певицы, ее бабушка скрывала, кто является отцом ее дочери — женщина родила ребенка вне брака накануне войны. При этом Максакова уверена, что бабушка испытывала сильные чувства к этому мужчине.

Оперная певица несколько лет изучала биографию вождя и пришла к выводу, что она может быть его внучкой. Чтобы убедиться в своих подозрениях или опровергнуть их, Максакова решила пройти ДНК-тест. Предоставить материал согласился правнук Сталина Селим Бенсаад. При этом мужчина не доверяет оперной диве. Дело в том, что Максакова сдавала тест в США, и Бенсаад полагает, что она могла украсть генетический материал у настоящей внучки Сталина — Крис Эванс.

«Я сдавал тест ДНК и снимал процесс на камеру. У вас есть подобное видео? Я хочу быть на 100% уверенным, что экспертиза была проведена без обмана», — заявил правнук советского вождя.

В ответ Максакова сообщила, что ей не нужны ни наследство Сталина, ни его громкая фамилия. По словам оперной дивы, она просто хочет узнать свои корни. Результат ДНК-экспертизы будет оглашен в следующем выпуске шоу.

Ранее Максакова представила шлягер о пандемии. Певица также выпустила клип, для которого решила полностью обнажиться.