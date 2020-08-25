Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах 1996 года

Москва, 25 августа. Звезды отечественной эстрады участвовали в президентской кампании 1966 года ради привлечения россиян. Подробности об их роли в этом политическом процессе раскрыл один из организаторов концертов «Голосуй, или проиграешь» Сергей Лисовский.

«Голосуй, или проиграешь» — лозунг, под которым действующий глава государства Борис Ельцин в 1966-м вступил в борьбу за высший государственный пост. Под тем же названием в стране прошла серия концертов ведущих знаменитостей. Они призывали граждан прийти на участки и не только проголосовать за Ельцина, но и спасти страну от коммунистов.

К президентской кампании были привлечены такие звезды, как Константин Кинчев и Олег Газманов, Валерий Сюткин и Борис Гребенщиков, Валерий Леонтьев и Лада Дэнс, группа «Любэ», а также многие другие исполнители.

«Он сам выбрал артиста. То есть его настолько завело это, что он сам вышел. Мы собрали тогда почти миллион человек на Васильевском спуске. И вот эта общая атмосфера единения людей, она его вдохновила», — вспомнил Лисовский, рассказывая «Ленте.ру» о кульминации тура «Голосуй, или проиграешь» — масштабном бесплатном концерте на Васильевском спуске, где кандидат Ельцин вышел на сцену станцевать.

Политтехнологи решили вовлечь артистов в политику, чтобы повысить рейтинг Ельцина, на начало 1966-го он составлял всего 5%. Как образец для подражания отечественные специалисты взяли кампанию Билла Клинтона, позаимствовав у нее даже основной слоган Choose or Lose. В итоге Ельцин победил.



Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук назвал размер гонораров артистов, участвовавших в избирательной кампании Ельцина. По его словам, это были огромные деньги, более ста тысяч долларов, пишет «Культуромания».