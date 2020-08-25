На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым

В случае вторжения ВСУ в Крым дамба Каховского водохранилища в Херсонской области может стать свободной экономической территорией без прямого подчинения Киеву. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Вторжение» в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. Такое заявление на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Он добавил, что готов содействовать в наступлении.

«Но у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», — заявил Турчинов.

Так экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня независимости Украины, в которой он заявил, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

У ВСУ будет всего пару часов

Как отметил Евгений Голышкин, подобные заявления Турчинова не имеют под собой никакой рациональной основы. Бывший исполняющий обязанности президента свыкся с мыслью, что его должны воспринимать «серым кардиналом» силовиков и украинским политиком, способным влиять на стратегические решения высшего политического руководства Украины.

«На данный момент Турчинов как бы выпал из политического пространства Украины, видимо, выжидая лучших для себя времен. Все мы видим, что противоречия внутри властной верхушки растут, идет противостояние между лагерями власти. <...> Такой посыл направлен в сторону ультранационалистического лагеря, чтобы показать им: «смотрите, зря вы меня игнорируете, вспомните, кто начинал АТО, кто вас награждал и вооружал», — напомнил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, украинское политическое пространство всегда накаляется к осени, а в нынешних условиях еще и стартовала избирательная кампания в местные советы. Она имеет особую ценность в свете расширения полномочий «местных громад и их представителей» в вопросах распределения земельных ресурсов для последующей их распродажи по требованию МВФ.

«О военных операциях ВСУ на границе с Крымом рассуждать всерьез — наивно. Скорее всего, стоит ожидать мелких провокаций и террористических актов, осуществляемых фундаменталистами-такфиристами и фанатиками против гражданской инфраструктуры. Уж кто-кто, а Турчинов прекрасно понимает, что произойдет в течение пары часов с ВСУ и их командными пунктами в случае прямой военной агрессии против Крыма», — добавил Евгений Голышкин.

По его мнению, РФ будет вынуждена изначально выразить протест дипломатического характера. Но затем может произойти так, что дамба Каховского водохранилища в Херсонской области станет свободной экономической территорией без прямого подчинения Киеву.

«Политическая повестка на Украине все более радикализируется, а представители и ставленники крупных финансово-промышленных групп окучивают националистическую массовку и всякие «ветеранские» сообщества участников АТО. Все это делается для использования их в своих интересах в нарастающем противостоянии», — заключил Евгений Голышкин.

Турчинов напирает

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что Зеленский уже не раз повторял, что предыдущая власть «сдала Крым без боя». Вот Турчинов и стелется над этими заявлениями: мол, если вы такие смелые, попробуйте дать бой сейчас.

«И в самом деле, в этих заявлениях есть прямое противоречие всему, что заявлял Зеленский до этого. Если он «президент мира» и больше всего на свете хочет, чтобы не гибли украинцы (на что он делает упор в своих последних речах), то, как можно поддерживать бредовую идею о том, что в Крыму надо было устроить кровавую баню? Вот на это противоречие и напирает Турчинов», — считает Корнилов.

В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России. Киев все еще считает Крым своим и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.