Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Москва, 25 августа. Семья Ротенбергов впервые за шесть лет возглавила рейтинг богатейших семей России журнала Forbes. Ранее первую строчку списка занимал клан Гуцериевых.

По данным издания, состояние Ротенбергов, главным активом которых является «Мостотрест», за год выросло на 270 миллионов долларов и достигло 5,45 миллиарда. Увеличение состояния семьи связано, в том числе, с продажей компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 миллиардов рублей.

Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых — владельцев производителя удобрений «Фосагро». Примечательно, что Гурьевы, состояние которых оценивается в 5,1 миллиарда долларов, попали в список Forbes впервые. Гуцериевы (группа «Сафмар»), пять лет подряд возглавлявшие рейтинг, на этот раз попали на третью строчку топа с состоянием 3,2 миллиарда долларов, передает НСН.

Также в топ-10 богатейших семей России вошли Шаймиевы (группа ТАИФ, состояние 2,85 миллиарда долларов), Евтушенковы (АФК «Система», 2,3 миллиарда), Бажаевы («Группа Альянс», 1,9 миллиарда) и Рахимкуловы (Kafijat, 1,8 миллиарда). Кроме того, в рейтинг попали Саркисовы (группа РЕСО, 1,7 миллиарда), Линники (АПХ «Мираторг», 1,35 миллиарда) и Михайловы (группа «Черкизово» 1,1 миллиарда).

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших россиян. В список вернулся миллиардер Сулейман Керимов.