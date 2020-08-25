УЗИ — один из самых распространенных и безопасных методов диагностики, который назначают даже новорожденным для выявления возможных проблем на раннем этапе. Мы расспросили специалиста в этой области — врача ультразвуковой диагностики клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Топольник Маргариту Владимировну о том, какие УЗИ делают новорожденным, и зачем нужно это эффективное исследование в столь раннем возрасте.

Первая диспансеризация

Рождение ребенка — одно из самых счастливых и волнительных событий в жизни. Своим появлением на свет маленький человек приносит в семью не только огромную радость, но и новые хлопоты. Пожалуй, единственным моментом, который омрачает безоблачное родительское счастье, становится беспокойство о его здоровье. Молодые мамы и папы волнуются, все ли они делают правильно, не навредят ли те или иные действия малышу. Развеять первые сомнения помогает патронажная медсестра или педиатр, которые навещают кроху в первые недели после возвращения из роддома. Они следят за общим развитием малыша, учат родителей основным навыкам по уходу за ним, контролируют процесс заживления пупочной ранки, помогают наладить грудное вскармливание, если мама что-то делает не так.

К возрасту четырех недель родители чувствуют себя намного увереннее, а кроха уже достаточно окреп для первого «выхода в свет», то есть визита в детскую поликлинику. На приеме педиатр проведет контрольное взвешивание, измерит рост и оценит общее состояние грудничка, после чего даст направление на обследование узкими специалистами. Первый скрининг включает в себя осмотр невролога, офтальмолога, детского хирурга и стоматолога. Кроме того, в обязательную программу входит сразу несколько видов ультразвукового исследования. Остановимся подробнее на каждом из них и передаем слово эксперту.

«УЗИ — это высокоинформативный, неинвазивный и наиболее доступный метод обследования для вашего малыша, который позволяет выявить возможную патологию на самом раннем этапе жизни. Довольно часто бывает важно вовремя обратиться к специалисту и не терять драгоценное время, когда небольшая проблема еще не успела перерасти в серьезное заболевание. Поэтому всем детишкам в возрасте одного месяца нужно обязательно проводить следующие виды исследований: УЗИ головного мозга, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и почек, УЗИ тазобедренных суставов», — рассказывает Маргарита Топольник.

Нейросонография (НСГ)

УЗИ головы новорожденного проводится через роднички — не успевшие к этому моменту закрыться мягкотканные «окошки» на своде детского черепа. Именно поэтому так важно не затягивать с обследованием, пока родничок не затянулся, а у врача есть возможность полноценно оценить все доступные структуры головного мозга, пространство вокруг него и желудочки. Метод позволяет быстро и безопасно выявить наличие таких неприятных и зачастую опасных патологий как кисты, кровоизлияния, сосудистые проблемы, увеличение количества спинномозговой жидкости, опухоли. На начальных стадиях многие грозные заболевания могут никак не проявлять себя, поэтому раннее выявление нежелательных изменений позволяет своевременно начать лечение и является залогом скорейшего выздоровления маленького пациента.

В дальнейшем нейросонография поможет отследить динамику протекания нежелательных процессов в головном мозге и судить об эффективности принимаемых мер.

Важно!

«На аппарате экспертного класса видны даже самые мелкие изменения до двух миллиметров. По сравнению с МРТ, метод нейросонографии, обладая высоким уровнем информативности, не требует ни проведения наркоза, ни какой-либо специальной подготовки. К тому же ультразвуковые волны абсолютно безопасны, в отличие от рентгеновских лучей», — делится Маргарита Топольник.

УЗИ сердца

Некоторые ошибочно полагают, что проблемы с главным органом кровеносной системы присущи людям пожилого или среднего возраста. Это опасное заблуждение может дорого стоить и самому малышу, и его родителям. УЗИ сердца, или эхокардиография — это один из самых верных методов при диагностике сердечно-сосудистой патологии. При проведении данного исследования специалист может подтвердить или опровергнуть наличие врожденного порока сердца в самом раннем возрасте, когда организм ребенка находится в стадии активного роста и развития, что дает возможность выиграть драгоценное время и сразу обратиться за помощью к кардиологу.

УЗИ органов брюшной полости

Это необходимое обследование включает в себя подробный осмотр таких жизненно важных органов как печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка, которым отведена ведущая роль в процессе пищеварения и иммунной защиты ребенка. Поэтому так важно выявить проблему на первых этапах развития и помочь малышу с ней справиться.

УЗИ почек

Обратите внимание!

«Этот метод исследования является первостепенным для детей, так как многие отклонения могут протекать без проявления каких-либо симптомов, а выявить их можно будет только с помощью УЗИ», — рассказывает Маргарита Топольник.

Наиболее распространенной патологией, выявляемой при УЗИ почек новорожденного, является пиелэктазия — состояние, при котором из-за скопления мочи происходит расширение почечной лоханки. Не стоит поддаваться панике, ведь часто эта проблема является всего лишь следствием проявления незрелости нервно-мышечной регуляции. Однако в то же время она может быть признаком серьезной урологической патологии, например, гидронефроза, при котором наблюдается нарушение оттока мочи из почки. Маргарита Владимировна особо подчеркивает, что родителям необходимо обязательно сообщать о возможных осложнениях, несмотря на то, что сама по себе пиелэктазия в большинстве случаев считается достаточно безобидным явлением, которое поддается лечению и не оставляет за собой серьезных последствий.

УЗИ тазобедренных суставов (ТБС) у новорожденных

Этот вид исследования проводится всем детям месячного возраста с целью диагностики дисплазии и врожденного вывиха тазобедренного сустава. Огромное значение приобретает своевременное проведение исследования не позднее, чем через три месяца после появления малыша на свет.

«Даже такая грубая патология ТБС, как врожденный вывих бедра, выявленный в раннем возрасте, лечится консервативно (массажем, широким пеленанием). При поздней диагностике вывиха/подвывиха ТБС, возможно, необходимо будет хирургическое лечение, а оставленная без внимания дисплазия может стать причиной хромоты и нарушения осанки у ребенка в будущем», — отмечает собеседница ФАН.

Современное оборудование и квалифицированные врачи позволяют выявить многие распространенные патологии на раннем сроке. Никакой особой подготовки к процедуре не требуется. Сам метод ультразвуковой диагностики абсолютно безопасен и не доставляет дискомфорта малышу. На комплексное обследование у родителей уйдет не более получаса. Не забывайте вовремя проходить всех специалистов, чтобы лишний раз убедиться, что ваш кроха здоров.