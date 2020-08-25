Тимати и Решетова провоцируют слухи о расставании двусмысленными постами

Москва, 25 августа. Певец Тимати и мать его сына модель Анастасия Решетова провоцируют слухи о размолвке в отношениях. Первые разговоры о возможном расставании пары начались после того, как звезды отправились отдыхать порознь, а теперь они опубликовали на своих страницах в социальных сетях неоднозначные посты.

Тимати в своем Instagram выложил селфи, которое подписал «говорящей» цитатой из песни группы «Каста» «Ревность».

«А ведь не так сильно сейчас — отвечаю шепотом. В прошлый раз вы помните ? Все приходит с опытом», — говорится в публикации.

Подписчики начали подозревать, что в личной жизни артиста происходят изменения.

«Очень подозрительное описание», — отметила albina18_. «Вы о чем, Тимур Ильдарович?» — поинтересовался пользователь nu.i.imya. «Не скучаешь по сыну?» — решила узнать labliamitova.

Цитату из той же песни «Касты» разместила в своем аккаунте и Решетова. Поскольку она была взята из композиции «Ревность», поклонники пары предположили, что именно из-за этого чувства супруги охладели друг к другу. Однако с чьей стороны и когда она проявлялась, остается только догадываться.

На странице Решетовой также появился загадочный пост, в котором она призналась, что дано не чувствовала себя настолько гармонично, как сейчас, когда улетела на отдых отдельно от Тимати.

«Мне дано не было так спокойно и гармонично внутри себя,. Постараюсь сохранить это состояние и по приезде», — двусмысленно написала модель.

Напомним, что Решетова с их с Тимати общим сыном Ратмиром проводит это лето в гостях у Ильдара Юнусова — отца бывшей звезды Black Star, а сам рэпер — с матерью Симоной, старшей дочкой Алисой и ее мамой, бывшей возлюбленной моделью Аленой Шишковой выбрал для отпуска Грецию.

Этим летом в жизни Тимати уже произошли значимые перемены — он покинул лейбл Black Star. При этом артист не собирается бросать музыку, он хочет стать «независимым агентом с полным каталогом и товарными знаками» и записать новый альбом, пишет «Газета Кемерова».