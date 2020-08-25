Москва, 25 августа. Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров разместил на своей странице в Instagram новый стих, посвященный блогеру Алексею Навальному. В нем он с присущим ему тонким юмором описал ситуацию с настоящим положением блогера.

В строках нового стихотворения Шнуров иронизирует над версией с умышленным отравлением Навального, сравнивая ее со временами правления флорентийской династии Медичи, известной своими кровавыми интригами.

«Медичи завидуют поди, Смерть повсюду в виде яда сея», — съязвил Шнуров.

Стихотворение Шнуров с юмором завершил тем, что у него после отравления Навального и устроенного вокруг этого информационного шума рука невольно тянется «перечислить деньги в ФБК».

Напомним, что 20 сентября Навальный был экстренно госпитализирован на скорой помощи в Омске. Блогер несколько дней находился в тяжелом состоянии. В субботу его перевезли в Берлин, где поместили в клинику «Шарите». Накануне германские врачи заявили, что в организме блогера найдены следы интоксикации веществами группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, угрозы жизни нет, но последствия для нервной системы могут быть долговременными.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало подробный разбор деятельности клиники «Шарите», известной тем, что в ней регулярно традиционно оказываются для «лечения» от российские оппозиционеры и некоторые украинские политики. Эксперты считают, что ситуация с якобы отравлением Навального могла быть полностью организована исключительно для его эвакуации за границу.