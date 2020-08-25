Россия впервые запустит «Ангару» с разгонным блоком «Персей» в 2021 году

Москва, 25 августа. Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара» с новейшим разгонным блоком «Персей» с космодрома Плесецк состоится в 2021 году. Об этом рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

«У нас на следующий год запланирован запуск тяжелой «Ангары-А5» №3. На ней будет вестись отработка прежде всего нового разгонного блока «Персей», — сообщил он.

По словам Рогозина, «Персей» был разработан РКК «Энергия». Разгонный блок является очень перспективным, поэтому в нем заинтересован не только Роскосмос, но и Минобороны РФ.

Также гендиректор Роскосмоса пояснил, что пока полетное задание для «Ангары» не готово. Сейчас корпорация ищет заказчика, чтобы отправить ракету с полезной нагрузкой. Роскосмос предлагает партнерам отправить на целевую орбиту свои аппараты. Как отметил Рогозин, стоимость такой отправки будет минимальна.

«Минобороны, кстати, тоже заинтересовано в том, чтобы найти полезную нагрузку для запуска со своего северного космодрома «Ангары» с блоком «Персей», — подчеркнул гендиректор Роскосмоса.

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