Врио главы Камчатки пожертвовал винным кабинетом для экономии средств

Петропавловск-Камчатский, 25 августа. Исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов распорядился сократить смету на ремонт и обустройство столовой в здании регионального правительства и направить сэкономленные деньги на празднование юбилея краевой столицы. Об этом сообщается на сайте местного кабмина.

Чиновник заявил, что смета предусматривала «непонятные» для него элементы, в частности винный кабинет.

«Это полнейшее безобразие. Конечно, я уже дал поручение отказаться от этого проекта, он будет пересмотрен. Экономию мы направим на организацию городских мероприятий», — цитирует врио главы региона пресс-служба.

Ранее камчатское правительство пожертвовало несколькими помещениями и офисами в Москве и Владивостоке. Солодов отмечал, что это позволило сэкономить «серьезные средства». Он призывал коллег начинать изменения с себя и бережно относиться к государственным средствам, максимально направляя их на первоочередные задачи: помощь людям, решение социально-значимых задач, проведение мероприятий для жителей.

Солодов занял пост врио главы региона 3 апреля, когда президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

Прежде Солодов занимал должность председателя правительства Якутии. Он прошел обучение на втором потоке «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенная в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).