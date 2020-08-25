Пышногрудая Ратаковски порадовала фанатов снимком в белом топе без белья

Лос-Анджелес, 25 августа. Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала фанатов новой серией снимков в Instagram. Пышногрудая девушка опубликовала фотографии, на которых предстала перед подписчиками в белом топе.

На снимках Ратаковски позирует на стуле в короткой майке из просвечивающей ткани. Можно заметить, что на модели нет нижнего белья.

«Понедельник», — написала знаменитость под фотографиями.

Подписчики модели пришли в восторг от серии фото. Пост собрал более миллиона лайков. В комментариях фанаты Ратаковски признаются ей в любви и оставляют смайлики с сердцами.

«Как может такая невероятно красивая женщина быть такой невероятно милой?» — написал jonmatthew05.

«Боже мой, как прекрасна!» — восхитилась assorovaa.

«Ты мой номер один!» — сообщил kordas.giorgos.

Впрочем, среди фолловеров знаменитости нашлись и те, кто решил пошутить по поводу отсутствия нижнего белья.

«Мое нижнее белье мокрое, пожалуйста, помогите его высушить», — прокомментировала vanesa_cute15.

Ранее Ратаковски взбудоражила поклонников, продемонстрировав новую татуировку на пикантном месте. На пояснице модели появился ее ник в Instagram. Ратаковски дала понять подписчикам, что татуировка лишь временная.