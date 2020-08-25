В Роскачестве дали рекомендации по выбору обуви для школьников

Москва, 25 августа. Эксперты Роскачества проверили обувь для мальчиков и девочек младшего школьного возраста и дали рекомендации по ее выбору. Об этом говорится на сайте организации.

В исследовании было 12 товаров, которые произведены в Китае, 5 — в России, по одному — в Швеции и Камбоджи. У одного товара страна происхождения не указывалась. Все образцы представляли собой туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов и стоимостью от 399 до трех тысяч рублей. Обувь проверялась по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Рейтинг пяти товаров обнулен за нарушения требований технического регламента.

«В исследованной детской обуви экспертами было выявлено множество несоответствий, связанных с интенсивностью запаха, формальдегидом и токсичностью», — сообщается на портале Роскачества.

Интенсивный запах был выявлен у 13 видов товаров, а серьезное нарушение — несоответствие техрегламенту Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по индексу токсичности в водную среду, — у образцов пяти торговых марок. Еще в пяти видах ботинок специалисты обнаружили токсичный формальдегид в стельках и подкладке.

Также обувь семи производителей оказалась с нарушениями устойчивости задника к деформации, а в девяти были выявлены разрывы материала верха или фурнитуры. Еще два вита товаров были маркированы неверным размером, а у трех отсутствовала информация об импортере и изготовителе.

В Роскачестве советуют родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, делать выбор в пользу моделей с натуральной стелькой и подкладкой. Эксперты обращают внимание, что надпись «экокожа» означает обычный кожзаменитель, поэтому слова о том, что такая обувь изготовлена из натуральных материалов, — это лишь маркетинговый ход.

Ранее в Роскачестве в преддверии нового учебного года назвали бренды безопасных блузок для школьниц. Как и в ситуации с обувью, эксперты установили, что большая часть из проверенных образцов не соответствуют требованиям, но нашли несколько качественных товаров.