Дерматолог назвала способ застраховаться от ранних морщин

Москва, 25 августа. Основная роль в процессе появления морщин принадлежит мимике, а чтобы избежать заломов необходимо хорошо увлажнять кожу. Об этом рассказала дерматолог и руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметила, что даже у детей, когда они хмурятся или улыбаются, появляются заломы, однако морщины при этом не остаются. Дело в том, что в молодости образовываться морщинам не дают резервы кожи.

«С возрастом уменьшается уровень коллагена, кожа обезвожена и морщины остаются», — рассказала Жабоева.

Рано или поздно с подобными проблемами сталкиваются все. У большинства людей первые признаки старения появляются на лице в 25–30 лет. Однако современная косметология позволяет этого избежать. По словам Жабоевой, чтобы застраховаться от раннего появления морщин нужно максимально увлажнять кожу.

«Чем более увлажненная и упругая кожа будет, тем позже образуются морщины. Для этого есть специальные маски и кремы», — отметила дерматолог.

Кроме того, врач рассказала, что существуют инъекции, которые блокируют причину появления морщин — так называемые «уколы красоты». Делать такие уколы можно и молодым в целях профилактики, пишет «Вечерняя Москва».

«Еще мы можем мимику либо ограничить, либо выключить. Здесь нужен контроль над собой либо уколы ботулотоксина», — сообщила Жабоева.

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