Москва, 25 августа. Соединенные Штаты Америки вместе со своими союзниками усиливают деструктивные действия в информационных пространствах других стран. При этом Вашингтон безосновательно обвиняет Китай, Россию, Северную Корею и Иран в киберпреступлениях, тем самым вызывая напряжение в международных отношениях. К такому выводу пришел заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

В Совбезе считают, что таким образом США целенаправленно формируют медийную картину, которая должна оправдать в глазах мирового сообщения любые действия. Однако в результате это вызывает напряженность в международных отношениях, тормозит экономику и подрывает процесс мировой цифровизации.

«В таких условиях не приходится удивляться линии государств на достижение цифровой самодостаточности. Она прямо вытекает из потребности обеспечить государственный суверенитет в цифровую эпоху», — сказал Храмов в интервью «Аргументам и фактам».

При этом американцы лидируют в статистике вредоносной активности, что еще раз доказывает несостоятельность тезиса о тотальной российской киберугрозе. Замглавы Совбеза также сказал, что со стороны Москвы должны быть предприняты более обширные защитные меры.

Храмов также обратил внимание на якобы «российское влияние» на результаты выборов в Штатах. По его мнению, данная тема уже стала «разменной монетой» в противостоянии политических элит США.

Напомним, ранее сразу несколько стран Запада выступили с обвинениями против Москвы. Они безосновательно предположили, что связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали научные центры, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Об этом пишут «Известия».