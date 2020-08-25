Лор предупредил об опасности чистки ушей

Москва, 25 августа. Слишком интенсивная чистка ушей от серы не только не несет пользы, но и может быть опасна. Об этом рассказал врач-отоларинголог из клиники «Город детства» Иван Лесков в интервью радио Sputnik.

По словам лора, за медицинской помощью часто обращаются пациенты, которые повредили себе слуховой проход ватной палочкой. Кроме того, люди забывают, что сера в ушах обязательно должна оставаться хотя бы в небольшом количестве. По словам Лескова, сера защищает кожу слухового прохода. Дело в том, что там кожа отличается от кожи на руках или ногах.

«Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на коже», — пояснил отоларинголог.

Врач рассказал, что сейчас люди часто обращаются к врачу из-за наружного отита, возникшего после купания в не очень чистом водоеме. Ушная сера как раз защищает ухо от попадания инфекции.

Лор отметил, что бояться скопления серы не стоит, поскольку от потери слуха защищает сама конструкция уха. Как оказалось, сера сама выходит из ушей, например, во время жевания, передает «Мир 24».

«Там рядом со слуховым проходом — височно-нижнечелюстной сустав. Когда вы жуете, головка нижней челюсти двигается и массирует слуховой проход, и сера выходит», — рассказал Лесков.

Врач уточнил, что после этого сера остается на входе в ухо. Когда люди ее видят, говорят, что уши грязные, хотя внутри уха, по словам лора, в таком случае все неплохо.

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