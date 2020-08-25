Экс-судья объяснил, что грозит Ефремову за слова об «инопланетянах за рулем»

Москва, 25 августа. Актер Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, мог теоретически получить срок до двух с половиной лет лишения свободы. Однако, после появления версии об «инопланетянах за рулем» и тактики защиты Эльмана Пашаев, артисту может грозить весьма крупный срок. Такое мнение высказал экс-судья Александр Мельников, специализирующийся на автомобильных авариях.

Юрист считает, что единственно верной тактикой в ситуации с Ефремовым было полное публичное раскаяние, что и сделал актер в первые дни после трагедии. В дальнейшем этом могло бы помочь обвиняемому получить меньший срок. По мнению Мельникова, Ефремов мог бы выйти через 1,5 – 2,5 года выйти на свободу. Кроме того, раскаявшись, он бы сохранил лицо и карьеру актера.

Тем не менее, все изменилось после того, как артиста начал защищать Пашаев, считает экс-судья.

«Приличный гонорар получен и его надо отрабатывать. А как, если не обещанием оправдательного приговора? И вот пошли версии чуть ли не об инопланетянах за рулем», — заявил он в статье для профильного издания Legal.Report.

Если бы дело рассматривалось в таком ключе, Ефремову было бы обеспечено 10 лет колонии общего режима без возможности выхода по УДО.

Напомним, Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.