Токсиколог раскритиковал диагноз Навального, поставленный в «Шарите»

Москва, 25 августа. Версия об отравлении блогера Алексея Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы, которую выдвинули немецкие медики, не имеет ничего общего с реальными симптомами больного. К такому выводу пришел врач-токсиколог Евгений Абульханов.

Он пояснил, что при отравлении ингибиторами холинэстеразы у пациента идет пена изо рта, наблюдается редкий пульс, сердечно-сосудистая недостаточность, расширение зрачков и увеличение дыхания. Однако о большинстве данных симптомов у Навального, по информации врачей, не наблюдались.

При этом существует ряд лекарств, которые входят в список ингибиторов холинэстеразы. Например, «Прозерин». Он применяется при запуске желудочно-кишечного тракта после операции.

Напомним, ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов заявил, что медики Омска не могли упустить признаки отравления во время обследования Алексея Навального.

Он также подчеркнул, что во время транспортировки Навального в Германию могли применяться препараты, способные дать результаты анализов, схожие с теми, что дают ингибиторы холинэстеразы.