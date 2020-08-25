В Сети появилось видео инцидента на границе Белоруссии и Литвы

Минск, 25 августа. В Сети появилось видео, на котором запечатлен перехват военными Белоруссии летающего объекта, запущенного, предположительно, с территории Литвы. Ролик опубликовал местный портал «Военно-политическое обозрение».

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. По данным ведомства, с территории соседнего государства был запущен зонд, состоящий из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. На перехват объекта были подняты вертолеты Ми-24.

Во вторник видео перехвата появилось в Сети. Кадры были сделаны из кабины вертолета. На ролике видно, как военные подлетают к зонду с оппозиционной символикой. После этого видео обрывается. Также авторы ролика обратили внимание на близлежащие объекты. Они привели географическую привязку согласно которой инцидент произошел в воздушном пространстве Белоруссии, а не Литвы, как об этом говорилось ранее.

Ранее МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Литвы Андрюсу Пулокасу в связи с произошедшим инцидентом. Минск расценил его как провокацию.

Напомним, тем временем в руководстве ЕС заявили, что готовы «внести свой вклад в мирное и демократическое урегулирование» белорусского конфликта. Вместе с тем, в Москве настаивают, что белорусы сами в силах решить свои проблемы, и потому навязывание посредничества в этой ситуации неприемлемо. Об этом пишет газета «Известия».