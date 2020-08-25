Назван легкий способ снизить угрозу рака и инсульта

Москва, 25 августа. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что прогулки на велосипеде помогут снизить риск онкологии, инсульта и инфаркта.

В своем Instagram Павлова сослалась на исследование, в котором приняли участие мужчины среднего возраста, перенесшие инфаркт миокарда. У них взяли ряд анализов и предложили в течение трех месяцев трижды в неделю по полчаса кататься на велосипеде.

«О правильном образе жизни их никто не просил. Можно предположить, что пациенты получают такие рекомендации от врачей, которые их лечат после инфаркта. Но для достоверности исследования никто этого не делал», — отметила врач.

В итоге выяснилось, что уровень хорошего холестерина у участников эксперимента вырос почти на четверть. Кроме того, снизился уровень женского полового гормона, по мнению ученых, связанного с повышенным риском смерти от сердечных приступов и развитием онкологических заболеваний у мужчин.

«Как вы видите, достаточно скромная нагрузка в виде 30 минут езды на велосипеде три раза в неделю снижает риски онкологии, инфаркта и инсульта. Так что крутите педали, увеличивайте свою продолжительность жизни! И это бесплатно», — резюмировала Павлова.

Ранее ученые сообщили, что высвобождение адреналина и эндорфинов при занятиях велосипедным спортом значительно улучшает настроение человека, а тренировка двигательных навыков положительно влияет на работу белых мозговых клеток, что повышает когнитивные способности.