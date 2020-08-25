Шарапова рассказала неизвестные подробности об отце Легкоступовой

Москва, 25 августа. Российская телеведущая Арина Шарапова в интервью рассказала неизвестные ранее подробности о семье Валентины Легкоступовой. Как оказалось, отец покойной певицы когда-то работал обычным таксистом.

По словам Шараповой, она была знакома с Легкоступовой достаточно давно. Женщины когда-то были соседками в Крыму. Ведущая призналась, что она было близко знакома с ушедшей из жизнью певицей. Поэтому она очень переживает из-за трагедии, которая случилась.

«Я и ее отца хорошо знаю. Он работал таксистом. И я, когда прилетала в Крым, всегда говорила ему: «Анатолий, пожалуйста, довези меня до Коктебеля», — сказала Арина Шарапова в интервью изданию «Собеседник».

Легкоступова скончалась на 55-м году жизни 14 августа в московской больнице, куда была доставлена за неделю до этого с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами. Последние несколько дней она провела в коме, из которой так и не вышла.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Легкоступова до самой смерти была в потрясающей вокальной форме, поэтому она могла внести значительный вклад в развитие отечественной эстрады.