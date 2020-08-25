Эксперт: врачи Омска не могли пропустить признаки отравления у Навального

Москва, 25 августа. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по анестезиологии-реанимации Игорь Молчанов заявил, что медики Омска не могли упустить признаки отравления во время обследования Алексея Навального.

Как пишет ТАСС, Молчанов указал, что симптомы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы, об обнаружении которых в организме Навального заявили специалисты берлинской клиники «Шарите», не могли остаться незамеченными.

«У отравления ингибиторами холинэстеразы настолько яркая клиника — это бронхорея, возбуждение, потливость, узкие зрачки и так далее. Ее знает любой практикующий врач, который закончил медицинский институт, а уж для анестезиолога-реаниматолога это классика. Не заподозрить это при поступлении такого пациента в учреждение малореально», — отметил специалист.

Молчанов подчеркнул, что во время транспортировки Навального в Германию могли применяться препараты, способные дать результаты анализов, схожие с теми, что дают ингибиторы холинэстеразы.

«Врачи обследуют пациента после того, как он провел какое-то время в реанимационном отделении, получал кучу препаратов, которые могут давать похожие следы», — сказал он.

20 сентября Навальный был экстренно госпитализирован в Омске в тяжелом состоянии. В субботу его перевезли в Берлин, где поместили в клинику «Шарите». Накануне германские врачи заявили, что в организме блогера найдены следы интоксикации веществами группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, угрозы жизни нет, но последствия для нервной системы могут быть долговременными.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало подробный разбор деятельности клиники «Шарите», в которой на протяжении многих лет «лечатся» от «отравлений» российские оппозиционеры, а также украинские политики. Эксперты считают, что «отравление» Навального могло быть организовано для его эвакуации за границу.