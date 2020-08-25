Вильфанд рассказал об аномально теплом окончании лета

Москва, 25 августа. До конца лета практически на всей территории России ожидается температура выше климатической нормы. О предстоящем аномально теплом окончании месяца рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в особенности теплое завершение лета почувствуют жители Урала и Поволжья. Там отклонения от нормы составят около 8 градусов.

«В течение ближайших пяти дней температура в этих регионах будет выше нормы на 4–6 градусов. В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей даже на 8 градусов выше нормы», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Однако повышенный температурный фон в целом прогнозируется на всей территории страны. Исключением станут районы Якутии, Магаданская область, центр Хабаровского края, а также Чукотка и Камчатка. Там температура будет порой даже ниже нормы, утверждает синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воздуха в Москве со среды понизится на 3-4 градуса. При этом температурный фон в столице будет находиться в пределах нормы и составит 19-22 градуса тепла.