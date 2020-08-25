В США «умершая» девушка открыла глаза в похоронном бюро

Детройт, 25 августа. Жительница Детройта Таймиша Бошамп, которую врачи признали мертвой, неожиданно открыла глаза в похоронном бюро.

Родственники вызвали бригаду скорой помощи, после того как в воскресенье вечером 20-летняя Бошамп перестала подавать признаки жизни. Медики пытались реанимировать ее в течение получаса, но «спасти» девушку не удалось. Врачи констатировали смерть и передали «тело» судмедэкспертам для выяснения причины.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Бошамп мертва. На ее «теле» не было обнаружено признаков насильственной смерти, поэтому вскрытие решили не проводить, предложив родственникам выбрать похоронное бюро и готовиться к погребению.

Лишь перед тем, как началась процедура бальзамирования, выяснилось, что девушка жива. Сотрудники бюро обратили внимание, что «труп» дышит.

«Ее бы начали бальзамировать, если бы она не открыла глаза, вот что самое страшное! В похоронном бюро расстегнули молнию на сумке для трупов и увидели ее живой с открытыми глазами, вот что случилось с Таймишей», — рассказал адвокат семьи Бошамп Джоффри Фиджер.

Защитник добавил, что полтора часа, в течение которых девушку считали мертвой, могут оказаться критичными для состояния ее здоровья. Он уточнил, что девушка по-прежнему жива и остается в палате интенсивной терапии, где ее подключили к аппарату ИВЛ.