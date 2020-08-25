Асмус после развода с Харламовым начала радовать фанатов пикантными фото

Москва, 25 августа. Актриса Кристина Асмус после скандального развода с комиком Гариком Харламовым стала чаще публиковать откровенные снимки. На это обратили внимание фанаты артистки. Накануне Асмус вновь разместила в своем Instagram-аккаунте пикантную летнюю фотографию.

На фотографии Асмус запечатлена в легких домашних штанах и коротком топе. В подписи под снимком она призналась, что чувствует себя хорошо.

«Обстановка по кайфу», — написала она.

При этом ранее Асмус порадовала фанатов не менее пикантной фотографией. На прошлой неделе в ее аккаунте появился снимок, на котором актриса запечатлена с глубоким декольте и игривым взглядом. В комментариях многие подписчики отметили, что развод с Харламовым пошел Асмус на пользу.

«Красавица», «Вы как солнышко», «Кристинка не плохая такая, «Я бы женился», «Сама загадочность», — пишут поклонники.

Напомним, ранее Харламов шокировал своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото своих «детей» причем не от экс-супруги Кристины Асмус, а от Анджелины Джоли, Ирины Шейк, Гоши Куценко, Тимура Батрутдинова и даже Ларисы Гузеевой.