Певица Катя Семенова рассказала, как Легкоступова сломала нос

Москва, 25 августа. Год назад певица Валентина Легкоступова оказалась у врачей из-за сломанного носа. Исполнительнице даже пришлось участвовать в съемках программы «Три аккорда» с повязкой на носу. Об этом рассказала подруга и коллега артистки Екатерина Семенова.

Инцидент произошел весной 2019 года. Тогда товарищи Легкоступовой предположили, что она стала жертвой домашнего насилия и попытались обвинить в травме возлюбленного легкоступовой, Юрия Фирсова. Однако тогда они еще ни разу в реальной жизни не виделись. Пара переписывалась в Facebook.

Позже Легкоступова призналась, что сломала нос из-за собственной неосторожности. Она просто не заметила стеклянную дверь и врезалась в нее. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. Примерно за неделю до смерти певица попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая вызвала отек мозга. Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

Напомним, ранее стал известен секрет певицы, который она скрывала до самой смерти. Исполнительница вернулась из Испании в Россию якобы из-за тяжелой болезни отца. Однако, по словам Фирсова, настоящим поводом стали проблемы, которые возникли у ее сына.