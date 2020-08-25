Кедми предрек украинским властям крах без поддержки США

Москва, 25 августа. Израильский эксперт, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми предрек Украине крах без поддержки со стороны США.

В интервью «Голосу правды» Кедми заявил, что действующая украинская власть существует лишь за счет американской поддержки. Он подчеркнул, что по мере ослабления Вашингтона, которое неизбежно на фоне нарастающих в Соединенных Штатах проблем, Украина будет откатываться «из болота, в которое ее втянули».

«Объективных причин для того, что происходит на Украине, нет. Это было вмешательство, когда меньшинство отморозков, жуликов, бандитов при бездействии украинского народа овладело этой страной. Украина без американской поддержки не просуществует и пяти минут. То есть, не Украина, а нынешняя украинская власть. И все те, кто базировались в своей власти на поддержке Соединенных Штатов, все они плохо кончат», — сказал Кедми.

Эксперт отметил, что Украина «к этому и идет, скатывается». Кедми считает, что мир развивается «в совершенно другом направлении», чем считает сегодня официальный Киев.

«Украинская власть села в дрезину, которая идет в совершенно другом направлении, а навстречу на тех же путях в противоположном направлении несется огромный электровоз», — резюмировал он.

Напомним, Яков Кедми эмигрировал из СССР в 1969 году, после чего служил в армии и на протяжении многих лет содействовал эмиграции евреев из стран Советского блока. В 90-е годы прошлого века имел существенное политическое влияние в Израиле за счет личного знакомства с ведущими политиками и чиновниками. Эксперты называют его ключевым участником комитета спецслужб при премьер-министре Биньямине Нетаньяху.