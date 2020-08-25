Специалист раскрыл секрет, как позвонить с телефона без SIM-карты

Москва, 25 августа. При отсутствии сети или SIM-карты совершить звонок с телефона кажется невозможно, однако это совершенно не так. В экстренном случае можно воспользоваться приложением, которое поможет сделать вызов через сеть Wi-Fi. Об этом рассказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков

Специалист поясняет, что данные приложения особенны тем, что позволяют звонить не только на мобильные, но и на стационарные телефоны. При этом самой распространенной программой с подобными функциями является Wi-Fi Calling. Стоит отметить, что ее также поддерживают многие отечественные операторы.

Другим «лайфхаком» в подобной ситуации может выступить звонок через мессенджеры или социальные сети. Так, например, из тех мест, где сигнал слаб или нет покрытия, но присутствует Wi-Fi, можно позвонить через WhatsApp или Telegram, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Эксперт однако отмечает, что вызов удастся совершить только в том случае, если смартфон поддерживает данную технологию.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что существует несколько способов определить геолокацию человека, если даже его смартфон выключен. Дело в том, что устройство при отключенном питании все равно продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам.