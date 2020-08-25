В Госдуме предложили перенести начало учебного года

Москва, 25 августа. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы избежать вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Соответствующее предложение Власов направил на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. Как пишет РИА Новости, парламентарий указывает на тот факт, что в России ежедневно выявляется около пяти тысяч новых случаев COVID-19.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — подчеркивает Власов.

Учебный год в Москве и большинстве других городов России традиционно начнется 1 сентября, однако торжественные линейки, как и другие массовые мероприятия, запрещены. Школы на фоне пандемии коронавируса будут работать с ограничениями. Учащимся будут регулярно измерять температуру, все помещения в обязательном порядке будут систематически дезинфицироваться, детям запретят перемещаться между кабинетами.

Обязательного ношения масок для школьников не предусмотрено, этот вопрос остается на усмотрение родителей, но педагоги должны будут использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее «Известия» сообщили, что средний чек набора ученика в России в августе текущего года подорожал на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Специалисты полагают, что это связано с повышением спроса на более качественные товары и колебаниями курса валют.