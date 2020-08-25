Эксперт заявил, что слова врачей из «Шарите» о Навальном направлены на пиар

Москва, 25 августа. Слова врачей из немецкой клиники «Шарите», куда был доставлен блогер Алексей Навальный после госпитализации в Омске, направлены на политический пиар. К такому мнению пришел директор научно-клинического центр оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

Врач считает, что интересы пациента в любом случае должны стоять на первом месте. Если бы медики из «Шарите» исходили из этого принципа, то они бы собрали консилиум с омскими врачами, после чего вынесли решение. Однако врачи решили сделать заявления через СМИ о том, что Навального якобы неправильно лечили в Омске. Дайхес подчеркивает, что данные заявления неконструктивны и имеют мало общего с медициной.

«Это не медицина, а политика. Причем, хочу напомнить, что омские специалисты спасли Навального при первых симптомах, вывели его из острой фазы, и только благодаря этому стало возможной его транспортировка в Германию», — приводит слова Дайхеса «Газета.ru».

Он обратил внимание, что в прошлом веке в «Шарите» проходил обучение его дед. Поэтому он не имеет никакой негативной предвзятости к немецким врачам, однако и отечественные медики не уступают им в профессионализме. По словам Дайхеса, в его практике встречалось много случаев, когда российские специалисты были вынуждены «исправлять» работу зарубежных коллег. Однако, исходя из профессиональной этики, россияне никогда не выносили это на обсуждение в СМИ.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, который направлялся из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Пациента экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение больницы в Омске. Позднее Навальный был переправлен самолетом из Омска в клинику «Шарите».

Накануне руководство немецкой клиники распространило заявление, что Навальный якобы был отравлен неким неустановленным веществом «из группы ингибиторов холинэстеразы».