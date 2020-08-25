«Армату» планируют заменить «танком будущего»

Москва, 25 августа. В Минобороны РФ разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который может прийти на смену танку Т-14 «Армата».

Как пишет ТАСС, соответствующий проект был представлен в рамках форума «Армия-2020» 38-м НИИИ бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ), который разрабатывает проекты требований к перспективной бронетехнике.

Специалисты института полагают, что «Армата» и ее версии останутся эффективными до 2040-х годов и уже сейчас нужно создавать концепцию танка, который придет на смену Т-14. Такая машина может быть создана в варианте двухзвенной конструкции.

«Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение боевой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания», — сообщил замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов.

Второе звено танка, соединенное с первым сцепкой, предназначено для размещения газотурбинного двигателя, а также дронов, которые будут вести разведку и обнаруживать мины. Экипаж сможет отслеживать боевую обстановку с помощью сигналов, получаемых с дронов, а также со множества внешних датчиков, расположенных в разных частях танка.

По идее проектировщиков, танк будет стрелять гиперзвуковыми снарядами. Боевую машину планируется оснастить также самонаводящимися ракетами, способными поражать цель на расстоянии до 12 километров.

Специалисты говорят, что двухзвенная компоновка позволит решить проблему значительного повышения массы танка, создающей избыточное давление на грунт.