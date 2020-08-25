DJ Катя Гусева ждет, когда Киркоров созреет для брака с ней

Москва, 25 августа. В светской тусовке давно ходят слухи о романтических отношения Филиппа Киркорова и диджея Кати Гусевой. Девушка призналась, что ждет предложения от поп-короля.

В интервью «Собеседнику» Гусева рассказала, что сейчас очень много работает, за месяц она побила рекорд, проведя 24 концерта. Однако при этом она отметила, что заработок шиковать ей не позволяет.

«Как я называю, сейчас «живу в ноль». Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы. Мой прожиточный минимум — 250 тыс. рублей в месяц. <..> Шиковать себе не позволяю. Даже одежду не покупаю», — рассказала она.

Решить проблему с новыми нарядами помогает иногда знакомый дизайнер, который шьет для диджея одежду бесплатно, а иногда и Киркоров.

По словам Кати, Филипп на нее сильно обиделся, поскольку из-за работы она не смогла поехать с ним на отдых.

«Мы хорошо сейчас общаемся. Хотя наши отношения больше напоминают качели. Иногда они заходят в стадию мужчины и женщины. Порой – просто дружеские. А иногда он вообще меня не любит!» — поделилась Гусева.

При этом она добавила, что была бы не против выйти замуж за звезду уже в этом году. Более того, девушка призналась, что сейчас она смотрит только на Киркорова. Из-за него она даже отказалась от секса.

«У меня сейчас действительно нет никаких отношений с мужчинами! Я все жду Филиппа. Надеюсь, что он скоро уже созреет!» — резюмировала она.

Сейчас Киркоров отдыхает в Греции со своими детьми — дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Ранее артист опубликовал в соцсети снимок, на котором он запечатлен расслабленно лежащим на диване в светлой комнате. В руках у него смартфон, подключенный для подзарядки. На переднем плане запечатлен стол, заставленный различными тарелками с едой.

Поклонники отметили, что исполнитель значительно преобразился.