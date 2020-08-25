Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в наряде из 90-х

Нью-Йорк, 25 августа. Российская фотомодель, популярная за рубежом, Ирина Шейк попала в объективы фотографов будучи одетой в необычный наряд. Звезда решила прогуляться по Нью-Йорку в сарафане и сумочкой из 90-х.

Снимки Шейк появились в Instagram-аккаунте Hollywood Star Kids. На кадрах модель одета в белую футболку, длинный черный сарафан, дорогостоящие ботинки от фирмы Dr. Martens. Ретро-стиль также подчеркивает характерная сумка, стилизованная под змеиную кожу, и прямоугольные очки.

«Ирина Шейк подобрала очередной стильный наряд для прогулки с дочкой и в очередной раз подтвердила статус самой модной звездной мамы», — прокомментировали фотографию папарацци.

Напомним, ранее Шейк предстала перед поклонниками без макияжа и в нижнем белье. Фотографию 34-летняя звезда опубликовала в Stories в Instagram. Снимок в непривычном для супермодели виде сильно удивил поклонников российской манекенщицы.

В июле Шейк также порадовала подписчиков, выложив откровенное фото в прозрачном нижнем белье. На снимках 34-летняя модель позирует в черном полупрозрачном комплекте. Всего за пару дней фото набрало более полумиллиона лайков. Многие подписчики решили выразить восхищение исключительно восторженными эмодзи. Остальные не поскупились на хвалебные эпитеты в адрес российской фотомодели.