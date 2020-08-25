Стали известны детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем

Москва, 25 августа. Шестилетняя дочь семейной пары, погибшей в выгребной яме в Воронежской области, рассказала о подробностях происшествия.

Как пишет «Московский комсомолец», трагедия разыгралась в воскресенье вечером в поселке совхоза «Воронежский», где трехлетняя девочка наступила на незакрытый люк выгребной ямы и упала туда. Увидев это, за ней прыгнула мать. Нагнувшись над ямой, восьмилетняя дочь получила отравление метаном и также упала в яму.

Шестилетняя свидетельница случившегося подняла тревогу и позвонила бабушке, которая сообщила о происшествии соседям и отцу семейства. Мужчина первым прибыл на место и попытался спасти супругу и девочек. Следом за ним прибежали отец и сын из соседнего дома, которые поставили лестницу, но в яме им стало плохо. Мужчина смог вылезти, но ребенка спасти не удалось. В результате погибли трое взрослых и двое детей.

Как выяснилось, на участке возле дома находятся две сливных ямы. Канализация ведет в основную, от которой в старую яму проложена переливная труба, засорившаяся незадолго до трагедии. Отец выжившей девочки открыл старый колодец, чтобы прочистить трубу водой. При этом шланг был вставлен внутрь и прикрыт люком, на который, предположительно, и наступила трехлетняя девочка.

Глубина выгребной ямы, в которой погибли люди, составляет шесть метров, она была заполнена на две трети.

Ранее «Известия» сообщили, что подобные случаи происходят регулярно. Как правило, трагедии случаются на территории частных домовладений при самостоятельных попытках очистить сливные ямы или ликвидировать засоры в них.