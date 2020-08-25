Ставший героем мемов белорусский боец рассказал, что происходило на снимке

Минск, 25 августа. Белорусский сотрудник внутренних войск, ставший героем мемов, рассказал RT, что происходит на ставшем популярным в Сети снимке.

Фотография была сделана в Минске во время акций протестов. На фото боец с округлившимися глазами показывает двумя руками на лежащего протестующего. Этот кадр буквально за считанные минуты стал мемом, разлетевшись по Сети.

В интервью RT боец рассказал, что мужчина, попавший без сознания в кадр, находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

«Слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Его задержали — он находился в нашем транспорте», — рассказал он.

В ста метрах от места действия боец внутренних войск увидел карету скорой помощи и дал команду «своим парням» передать задержанного медикам.

«И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит», — сообщил силовик.

Прибывшие медики на месте поставили капельницу мужчине. А после принесли носилки и госпитализировали пострадавшего.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передавал «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.