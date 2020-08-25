Модель Victoria's Secret поделилась откровенным снимком с Мальдив

Москва, 25 августа. Бразильская модель Алессандра Амбросио, являющаяся бывшим «ангелом» бренда Victoria's Secret, разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Снимок вызвал бурные эмоции среди поклонников Амбросио.

Фото появилось на странице популярной манекенщицы в понедельник. На фотографии девушка запечатлена на территории дорогостоящего отеля на Мальдивах. При этом сама модель одета в золотистое бикини, широкую соломенную шляпу и солнцезащитные очки. В подписи под снимком Амбросио призналась, что она «вернулась в свое счастливое место».

Снимок за сутки набрал более 149 тысяч отметок «Мне нравится». При этом фотографию прокомментировали сотни человек. Многие из них признались, что Амбросио выглядит превосходно в этом бикини.

«Ты выглядишь просто замечательно в этом купальнике», «Ты когда-нибудь работаешь?», «Красивая… Мне нравится этот кадр», — пишут поклонники.

Напомним, ранее популярная фотомодель и «ангел» модного бренда Victoria's Secret Изабель Гулар разместила в своем Instagram новые откровенные снимки. На одном из них девушка запечатлена голой, прикрывающая грудь руками.