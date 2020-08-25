Рудова похвасталась перед поклонниками идеальными ягодицами

Москва, 25 августа. Актриса Наталья Рудова заставила поклонников вздыхать, опубликовав фотографию в купальнике, выгодно подчеркивающим ее ягодицы.

Ранее звезда сериала «Татьянин день» и «Универ. Новая общага» заинтриговала поклонников: многие подумали, что актриса беременна, когда та появилась с округлившимся животом. Однако позднее сама Рудова посмеялась над подобными предположениями, заверив, что просто плотно поела.

Теперь же звезда решила подразнить поклонников откровенным фото в ярком лимонном купальник, которое она опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Наталья позирует, повернувшись спиной к камере и показывая изящные изгибы фигуры и округлые ягодицы.

«Устала от Москвы… мне срочно нужно к океану или морю… Это самые сильные объятия в моей жизни.. обожаю», — подписала фото актриса.

Поклонники поразились тому, как выглядит 37-летняя артистка, оставив массу лестных откликов.

«Наташа, твоя попа в форме идеального сердечка, прям символ любви», — пишет в комментариях пользователь под ником im_armands.

«Какой красивый орех», — добавил aaalllexandr.

«Наталья, вы такая красавица! О такой фигуре, как у вас можно только мечтать!» — отметила olesyailoveyou.

Ранее Рудова решила поговорить по душам со своими подписчиками. Причем звезда сделала это по-английски. Вероятно, пост был ориентирован на ее западных поклонников.

«Легко снять всю одежду и заняться сексом. Люди делают это все время», — написала она в соцсети.

Однако истинным «обнажением» Рудова назвала состояние, когда человек впускает другого в свою душу, открывает ему свои мысли, рассказывает о страхах, делится мечтами и говорит о будущем.