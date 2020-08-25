Турчинов заявил, что Зеленский имеет «все возможности» для вторжения в Крым

Киев, 25 августа. Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что у президента страны Владимира Зеленского «есть все возможности» для вторжения в Крым.

Как пишет РИА Новости Крым, такое заявление Турчинов сделал на митинге по случаю Дня независимости Украины. Бывший секретарь СНБО добавил, что готов «помочь» Зеленскому в случае «наступления».

Таким образом Турчинов, исполнявший в 2014 году обязанности руководителя страны, ответил на слова Зеленского, заявившего, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».

Экс-секретарь СНБО сказал, что на допросы будут вызывать не тех, кто «уничтожал обороноспособность» Украины, а оппозиционеров. Одним из виновных в потере Крыма он назвал бывшего президента страны Виктора Януковича. Турчинов добавил, что Зеленскому важнее иметь договоренности с Россией, чем «защита украинской земли». Ранее он выражал готовность лично участвовать в «штурме» Крыма, а Зеленский обещал, что полуостров «обязательно» станет вновь украинским.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».