Названы самые популярные купальники лета 2020 года

Москва, 25 августа.Специалисты в области моды назвали несколько моделей купальников, которые оказались самыми популярными среди знаменитостей летом 2020 года. Среди нарядов оказались комплекты, схожие с медицинской маской или, например, бантом.

Одним из наиболее трендовых купальников стал Bowkini от бренда Oh Polly. Верхняя часть данного бикини выполнена в виде узкой полоски, связанной впереди в бант. В нем уже успели сфотографироваться такие модели, как Анастасия Нова и Тарша Оларте.

Не менее востребованным оказался купальник этой же марки, верх которого представляет собой два прямоугольных отрезка ткани, соединенные ремешком. Внешне комплект напоминает медицинские маски. Стоимость данного топа из комплекта Make A Splash может доходить до 4 тысяч рублей.

Знаменитости также обращали внимание на купальные костюмы с пятнистым рисунком. Так, например, в подобном бикини сфотографировалась телезвезда Зара Макдермотт.

Кроме того, в этом году у селебрити был популярны бикини из комплекта Daisy Denim 2 Piece от марки Fashion Nova.

Напомним, ранее знаменитая модель, рекламирующая бренд одежды Fashion Nova, удивила своих подписчиков необычно откровенной фотографией. 25-летняя Паулин Танто приняла участие в фотосессии, одевшись в совершенно прозрачный купальник.