Федеральным льготникам предстоит выбрать соцпакет или деньги

Кемерово, 25 августа. Федеральные льготники до 1 октября могут определиться в отказе или возобновлении соцуслуг на следующий год. Им предстоит решить, какие из этих услуг продолжить получать, а какие заменить на денежные выплаты, сообщает пресс-служба кемеровского отделения Пенсионного фонда РФ.

Федеральным льготникам предоставляется набор социальных услуг. На сегодняшний день стоимость соцпакета в Кемеровской области составляет 1155,06 рубля в месяц. До 1 октября льготникам предстоит решить, какие из этих услуг продолжить получать, а какие заменить на денежные выплаты. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей.

Заявление нужно подавать в клиентской службе ПФР, МФЦ, личном кабинете на сайте ПФР или «Госуслуги».

Ранее в ПФР детально объяснили, как получить пенсию при переезде. Для этого пенсионеру нужно обратиться с заявлением о доставке пенсии в территориальный орган ПФР по новому месту жительства или в МФЦ. Заявление также можно подать через личный кабинет на сайте pfrf.ru.

Если же на новом месте жительства пенсионер захочет сохранить прописку в другом регионе, «то по его желанию выплата пенсии может производиться по месту фактического проживания».